Казахстан избавится от импортзависимости по нефтепродуктам

Алма-Ата, Казахстан, , 10:20 — REGNUM В ближайшее время казахстанский рынок будет полностью обеспечен отечественными нефтепродуктам, сообщает 26 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на первого заместителя министра энергетики республики Махамбета Досмухамбетова.

По его словам, в Казахстане ведется работа по исключению импортзависимости по бузину, дизтопливу и авиакеросину. В частности, успешно модернизированы Атырауский и Павлодарский заводы. До конца 2018 года планируется реконструировать Чимкентский завод.

Напомним, 26 сентября в выставочном комплексе «Атамекен» в Алма-Ате открылась выставка KIOGE, на которой будут представлены передовые технологии нефтегазодобывающей отрасли. В рамках выставки состоятся также деловые встречи и переговоры между компаниями.

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