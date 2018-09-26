В Тамбове строители сдали недостроенный дом

Тамбов, , 10:16 — REGNUM Строительная компания в Тамбове нарушила права дольщиков, «забыв» установить счетчики и построить тамбур. Как сообщили 25 сентября в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области, гендиректору компании внесено представление для того, чтобы нарушения были исправлены.

По данным пресс-службы, нарушила права дольщиков компания «ТамбовКапиталПроект». Дом по адресу ул. Агапкина, 25А был сдан еще в 2015 году.

«До настоящего времени входная группа подъезда №3 указанного дома не имеет предусмотренного проектной документацией тамбура. В полном объеме не выполнены обязательства по установке и вводу в эксплуатацию индивидуальных приборов учета тепловой энергии в жилые помещения дома, что повлекло невозможность их применения при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Между тем, как сообщил портал «LifeTambov», нехватка счетчиков — не единственная проблема этого дома. По данным издания, подвал здания постоянно заливает. Застройщик, который должен устранить дефекты, якобы не реагирует на запросы жителей.

ИА REGNUM напоминает, что по данным на сентябрь 2017 года, в Тамбовской области обманутыми дольщиками были признаны 328 человек. В 2016 году из-за обмана дольщиков лишился мандата депутат Тамбовской городской думы Сергей Конобеев.