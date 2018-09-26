«Нафтогаз Украины» будет менять цены на газ по несколько раз за день

Киев, , 10:14 — REGNUM «Нафтогаз Украины» переходит на новую схему формирования цены на газ для промышленных потребителей, заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, сообщает 26 сентября УНИАН.

По его словам, новая схема формирования цен на газ позволит компании менять стоимость голубого топлива несколько раз в день в зависимости от курса гривны и цен на газ на европейских рынках. Также компания перейдет на продажу газа через «Нафтогаз Трейдинг», а долгосрочные контракты останутся только для тех компаний, которые заключили соглашения ранее.

Напомним, ранее «Нафтогаз» создал три дочерних компании, которые будут поставлять газ для промышленности, теплокоммунэнерго и населения.