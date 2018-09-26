Росатом будет финансировать строительство атомных ледоколов

Москва, , 10:13 — REGNUM 25 сентября в Москве началась юбилейная, пятая по счету двухдневная форум-выставка NDExpo-2018. Организатором форума выступает государственная корпорация по атомной энергетике «Росатом», но эта выставка не касается энергетической составляющей атомного проекта.

Основные цели NDExpo — демонстрация наукоемкой продукции и технологий для ключевых отраслей российской промышленности, содействие продвижению продукции и услуг на внутренний и внешний рынки и расширение и углубление делового сотрудничества в сфере технологического и промышленного взаимодействия, в том числе с зарубежными партнерами. Если менее официально — компании, входящие в состав Росатома представляют на этой выставке проекты, не связанные непосредственно с атомной энергетикой, а те, которые развиваются внутри компаний на основе имеющихся у них наработок, опыта и новых идей, которые могут быть интересны компаниям, не связанным с атомной отраслью. Тема NDExpo-2018 заявлена как «Глобальное технологическое лидерство: прорывные технологии и скорость изменений» — что определяет прорывную технологию, какие факторы и изменения определяют успешность внедрения этой технологии, как скорость изменения технологического уклада влияет на стратегию развития крупных компаний.

Но подведение итогов форума-выставки впереди, а сегодня появилась новость совершенно другого плана. Госкорпорация «Росатом» и банк ВТБ договорились о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере финансирования проектов, связанных с обеспечением безопасного круглогодичного судоходства в акватории Северного морского пути, подписан соответствующий меморандум. В рамках меморандума предусматривается возможность предоставления лизингового финансирования, кредитования, банковских гарантий и других финансовых инструментов по проектам, реализуемым Росатом в рамках развития ледокольного флота. Речь идет о финансировании банком строительства атомных ледоколов класса ЛК-60, уже запущенных в серию, а также окончание проектирования и строительства новейших атомных ледоколов класса «Лидер».

Это означает, что корпорация «Росатом» совершенно адекватно оценивает работу правительства РФ. Президент России неоднократно говорил о том, что развитие Арктики и Северного морского пути являются приоритетами государственного развития. Прямым следствием заявлений национального лидера должна стать соответствующая правительственная программа, в которой должно быть предусмотрено бюджетное финансирование этой приоритетной задачи. Росатом не испытывает иллюзий относительно того, как будет выглядеть программа и каким окажется объем финансирования. Поэтому, не теряя времени, самостоятельно ищет и, как видим, уже находит возможности банковского, кредитного финансирования программы строительства атомных ледоколов. Правительство превращается в посредника между президентом страны и Росатомом, причем посредником неквалифицированным настолько, что в его услугах государственная корпорация просто не нуждается. Развитие Севморпути без новых атомных ледоколов невозможно, это «задача № 0», и Росатом понимает, что помощи в ее решении от правительства и Министерств финансов, экономики, экономического развития и прочих ждать не имеет смысла.