Удивительная «СПГ-арифметика»

Москва, , 10:10 — REGNUM В проходящем в Южно-Сахалинске форуме «Нефть и газ Сахалина» принимают участие не только профессионалы отрасли, но и сотрудники Министерства энергетики РФ. Особенно примечательным 25 сентября стало выступление директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александра Гладкова, которое заслуживает цитирования.

«С нынешних 21 млн тонн производство СПГ в России к 2035 году вырастет до 83 млн тонн. Министерство ожидает, что к 2035 году будут полностью реализованы такие проекты, как «Балтийский СПГ», «Дальневосточный СПГ», «Печора СПГ» и «Арктик СПГ — 2».

Это заявление появилось именно в таком виде сразу на нескольких новостных сайтах, при этом ни одно новостное агентство не посчитало необходимым даже попытаться соотнести слова высокопоставленного чиновника с реальностью. А арифметика в данном случае — на уровне первого класса средней школы.

Проект «Балтийский СПГ» развивается «Газпромом», компания в 2017 году подписала с британо-нидерландским нефтегазовый концерном Shell основные условия соглашения о совместном предприятии и рамочное соглашение о совместных технико-экономических исследованиях по проекту. Запланированная мощность будущего завода должна составить 10 млн тонн СПГ. Складываем: 21 + 10 = 31.

Проект «Дальневосточный СПГ» развивает «Роснефть» в кооперации с ExxonMobil, планируемая мощность завода составит 6,2 млн тонн. Складываем: 31 + 6,2 = 37,2.

Проект «Печора-СПГ», 5 сентября 2018 года: «Компания «Роснефть» в настоящее время не видит перспектив развития проекта и выходит из него без каких-либо убытков и обязательств». Складываем: 37,2 + 0 = 37,2.

Проект «Арктик СПГ — 2» создает компания «Новтэк», мощность будущего завода — 16,5 млн тонн. Складываем: 37,2 + 16,5 = 53,7 .

Нет ни малейшего желания комментировать уровень квалификации ответственных сотрудников министерства энергетики или журналистов, которые записали слова его выступления так, как записали. Многие годы причинами экономического краха СССР называли приписки и приукрашивание отчетов нижестоящих работников перед вышестоящим руководством. Будет очень прискорбно, если эта отвратительная традиция будет снова «взята на вооружение». Да, рынок СПГ — самый динамично растущий в газовой промышленности, спрос и предложение увеличиваются на 4% ежегодно. Да, для России очень важно суметь занять на этом рынке достойное место. Но идти к этой цели предстоит не на базе звонких слов, не имеющих смыслового содержания, а на основе взвешенного анализа имеющихся возможностей.