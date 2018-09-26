Южно-Киринское – новое уникальное месторождение на шельфе Сахалина

Южно-Сахалинск, , 09:58 — REGNUM На проходящем в Южно-Сахалинске форуме «Нефть и газ Сахалина» стали появляться новые сведения об уникальном Южно-Киринском газовом месторождении.

В марте 2018 года на заседании экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы оперативных изменений запасов углеводородного сырья по Южно-Киринскому месторождению Госкомиссии по запасам полезных ископаемых были согласованы запасы по категории С1+С2 (извлекаемые) — 814,46 млрд кубометров газа и 199,78 млн тонн газового конденсата.

По словам заместителя руководителя управления департамента по добыче газа и нефти компании «Газпром» М. Нуриева, в 2018 г «Газпром» приступил к строительству четырех эксплуатационных скважин на Южно-Киринском месторождении с использованием полупогружных плавучих буровых установок (ППБУ) Полярная звезда и Северное сияние. По аналогии с Киринским месторождением добыча предполагается субгоризонтальными скважинами. Всего на месторождении планируется пробурить 37 эксплуатационных скважин. Транспортировка будет вестись по подводному 2-ниточному коллектору диаметром 22 дюйма и протяженностью 75 км. В эксплуатацию Южно-Киринское месторождение планируется ввести в 2023 г.

При этом точной информации о том, как именно будут использованы добываемые объемы газа, пока нет. Действующий магистральный газопровод «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» имеет уже задействованную мощность в 5 млрд. кубометров, которых пока достаточно для имеющихся потребностей региона пролегания МГП. Если информация о том, что в ближайшее время могут быть закончены переговоры по подписанию с CNPC (China National Petroleum Corp.) по проекту «Сила Сибири-3» в этот раз совпадет с действительностью, то нельзя исключать того, что ресурсным источником для этого МГП станет именно Южно-Киринское месторождение.

Напомним, что Южно-Киринское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) расположено в Охотском море на северо-восточном шельфе о. Сахалин. Расстояние до берега составляет 35 км, глубина моря на месторождении меняется в интервале 110−320 м, в непосредственной близости находится вся необходимая инфраструктура, задействованная на разработке Киринского месторождения.