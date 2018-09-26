Оренбург, , 09:50 — REGNUM Текущая ситуация в пенсионной системе страны не устраивает граждан, это факт очевидный — пенсии низкие, подавляющее большинство пенсионеров продолжают работать, выйдя на пенсию. То есть пенсия в России перестала быть заслуженным отдыхом, это скорее доплата за возраст, благодарность государства. Поэтому, конечно, изменения в пенсионной системе страны назрели, это точка народного консенсуса. Ни у кого не вызывает сомнения, что с системой надо что-то делать, существующее положение дел не устраивает, другой вопрос — что делать и как, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор средства массовой информации «56 медиа» (Оренбургская область) Антон Цепилов.

«На мой взгляд, эта тема недостаточно широко обсуждалась, слишком быстро всё произошло. Власти поспешили. Такие глобальные шаги, как изменения в пенсионном законодательстве, надо было начинать обсуждать в середине 2000-х годов с прицелом, что пенсионный возраст, возможно, будет повышаться, но не через несколько месяцев, а через несколько лет, а пока можно было бы подумать, как из этой ситуации выйти», — считает эксперт.

Перемены были нужны, предложили повышение пенсионного возраста. Но при этом надо было заранее просчитать, выдержит ли экономика, рынок труда и т. д. Главная ошибка властей — скоропалительное решение, за три месяца принять закон — это неправильно. Надо было растянуть обсуждение на несколько лет и провести активную дискуссию в обществе, прежде чем принять решение».

«Для пенсионной реформы выбран крайне неудачный период. С 2014 года наблюдается падение жизненного уровня. Реформирование пенсионной системы нужно, перемены необходимы. Люди понимают, что существующая пенсионная система не устраивает, но вопрос не в повышении пенсионного возраста, вопрос в уровне жизни населения страны, и в частности пенсионеров», — высказал свое мнение Цепилов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»