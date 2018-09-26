За год безналичные платежи в Казахстане выросли в два раза

Астана, , 09:53 — REGNUM По состоянию на конец июля в Казахстане было зарегистрировано 10,1 млн активных банковских карт, что на 19,2% больше, чем годом ранее. Об этом 26 августа сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

В июле объем безналичных платежей составил 488,9 млрд тенге ($1,36 млрд), что в два раза больше, чем в январе — июле 2018 года. За десять лет этот показатель увеличился в 20 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2018 года в Казахстане было зарегистрировано 21,3 млн платежных карт, что на 27,1% больше, чем 1 июля 2017 года. По итогам первых пяти месяцев объем безналичных расчетов составил 1,7 трлн тенге ($4,94 млрд по курсу на 12 июля).

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