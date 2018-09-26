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Евросоюз не намерен оказывать экономическую помощь Турции

Экономика

Турция сама несет ответственность за свои экономические проблемы, считают в Брюсселе

Евросоюз не намерен оказывать экономическую помощь Турции
© CEphoto, Uwe Aranas
Кукиш

Брюссель, 26 сентября 2018, 09:38 — REGNUM  Европейский комиссар по вопросам расширения Евросоюза (ЕС) Йоханнес Хан исключил возможность предоставления экономической помощи Турции. Об этом пишет газета Kronen Zeitung 26 сентября.

«Нынешние проблемы Турции в основном спровоцированы ей самой. Ситуация не может быть решена ЕС или отдельными государствами-членами через предоставление пакетов помощи или кредитов Анкаре», — заявил Хан.

Экономика Турции обременена высокой инфляцией и резким падением стоимости валюты. С начала года турецкая лира обесценилась на 35% по отношению к евро и на 38% по отношению к американскому доллару.

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Экономика Турции
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