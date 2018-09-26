Евросоюз не намерен оказывать экономическую помощь Турции

Брюссель, , 09:38 — REGNUM Европейский комиссар по вопросам расширения Евросоюза (ЕС) Йоханнес Хан исключил возможность предоставления экономической помощи Турции. Об этом пишет газета Kronen Zeitung 26 сентября.

«Нынешние проблемы Турции в основном спровоцированы ей самой. Ситуация не может быть решена ЕС или отдельными государствами-членами через предоставление пакетов помощи или кредитов Анкаре», — заявил Хан.

Экономика Турции обременена высокой инфляцией и резким падением стоимости валюты. С начала года турецкая лира обесценилась на 35% по отношению к евро и на 38% по отношению к американскому доллару.