АЛРОСА тратит миллионы на свой пиар в «Российской газете»

Якутск, , 09:44 — REGNUM Компания АЛРОСА проводит госзакупку, цель которой — увеличить на 2 млн рублей финансирование размещения в «Российской газете» рекламно-информационных материалов. Это решение утверждено наблюдательным советом компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок.

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Общая сумма контракта АЛРОСА с «Российской газетой» на 2018 год не называется. Известно только, что после увеличения на 2 млн рублей она не превысит 6 млн — так говорится в документации закупки.

Как сообщало ИА REGNUM, АЛРОСА до сих пор не озвучила сумму, которую заплатит за ущерб, нанесённый сильнейшим загрязнением, реке Вилюй. В результате произошедшего в середине августа ЧП жители нескольких населённых пунктов в четырёх районах Якутии остались без питьевой воды, под угрозой оказались рыбные ресурсы. Грязной вода в Вилюе оставалась целый месяц, при этом жители некоторых сёл Якутии не смогли своевременно добиться от компании подвоза воды. Люди подают в суд иски с намерением взыскать с алмазодобывающей компании деньги за причинение вреда их здоровью.

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