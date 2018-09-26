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Воронежский НИИ «Вега» попало под санкции США

Экономика

В 2014 году в санкционный список включили концерн «Созвездие»

Воронеж, 26 сентября 2018, 09:30 — REGNUM  Воронежский научно-исследовательский институт «Вега» попал в новый санкционный список США, опубликованный 25 сентября. ВНИИ «Вега» вошел в число 12 российских компаний, в отношении которых планируют ввести ограничения, так как они занимаются производством, связанным с военно-космической деятельностью.

АО ВНИИ «Вега» специализируется на разработке и внедрении радиосредств систем связи специального назначения, в том числе занимается разработкой, производством, постановкой на вооружение, обслуживанием систем, программно-аппаратных комплексов и средств подвижной радиосвязи специального и профессионального назначения в интересах министерства обороны РФ, ФСО, ФСБ, МВД, РЖД. Входит в состав Госкорпорации «Ростех» и основной контур АО «Концерн «Автоматика».

Отметим, что в санкционный список США еще в июле 2014 года было включено другое крупное воронежское предприятие — концерн «Созвездие», которое специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники. Тогда, в 2014 году, на предприятии заявили, что «Созвездие» не поставляет продукцию и не осуществляет экономическую деятельность в США, а потому санкции никакого значения для работы не имеют.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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