Воронежский НИИ «Вега» попало под санкции США

Воронеж, , 09:30 — REGNUM Воронежский научно-исследовательский институт «Вега» попал в новый санкционный список США, опубликованный 25 сентября. ВНИИ «Вега» вошел в число 12 российских компаний, в отношении которых планируют ввести ограничения, так как они занимаются производством, связанным с военно-космической деятельностью.

АО ВНИИ «Вега» специализируется на разработке и внедрении радиосредств систем связи специального назначения, в том числе занимается разработкой, производством, постановкой на вооружение, обслуживанием систем, программно-аппаратных комплексов и средств подвижной радиосвязи специального и профессионального назначения в интересах министерства обороны РФ, ФСО, ФСБ, МВД, РЖД. Входит в состав Госкорпорации «Ростех» и основной контур АО «Концерн «Автоматика».

Отметим, что в санкционный список США еще в июле 2014 года было включено другое крупное воронежское предприятие — концерн «Созвездие», которое специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники. Тогда, в 2014 году, на предприятии заявили, что «Созвездие» не поставляет продукцию и не осуществляет экономическую деятельность в США, а потому санкции никакого значения для работы не имеют.