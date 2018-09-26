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За восемь месяцев прибыль банков Казахстана превысила $1 млрд

Экономика

За последние пять лет прибыль банков увеличилась в 2,5 раза

За восемь месяцев прибыль банков Казахстана превысила $1 млрд
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Денег привалило

Астана, 26 сентября 2018, 09:35 — REGNUM  По итогам первых восьми месяцев 2018 года прибыль банков второго уровня Казахстана составила 418,6 млрд тенге ($1,17 млрд), сообщает аналитический портал FinProm со ссылкой на данные Национального банка республики.

За аналогичный период 2017 года банки понесли убытки в размере 160,3 млрд тенге ($11,6 млн). За последние пять лет прибыль банков увеличилась в 2,5 раза.

Наибольший объем прибыли зафиксирован у Народного банка — 183,7 млрд тенге ($512 млн), что на 84,6% больше, чем годом ранее. Kaspi Bank увеличил прибыль на 120%, до 67,6 млрд тенге ($188 млн), АО «Сбербанк» — на 235%, до 30,8 млрд тенге ($86 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2018 года собственный капитал банков второго уровня Казахстана составил 3 трлн тенге ($8,31 млрд по курсу на 13 августа), что на 1,7% больше, чем годом ранее.

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Экономика Казахстана
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