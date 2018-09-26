Объем инвестиций в искусство, развлечение и отдых в Казахстане вырос на 96%

Астана, , 08:57 — REGNUM По итогам первых восьми месяцев 2018 года инвестиции в искусство, развлечения и отдых в Казахстане составили 56,1 млрд тенге ($157 млн), что на 96,2% больше, чем в январе — августе 2018 года. Об этом 26 сентября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Среди регионов Казахстана наибольший объем инвестиций пришелся на Астану — 9,2 млрд тенге ($25,8 млрд), что в 4,6 раза больше, чем годом ранее. В искусство, развлечение и отдых Восточно-Казахстанской области инвестировали 7,5 млрд тенге ($21 млн), Актюбинской области — 5,7 млрд тенге ($16 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по версии аналитического агентство ТурСтат, самым популярным горнолыжным курортом у российских туристов стал Чимбулак в Казахстане. Высоким спросом также пользуется еще один казахстанский курорт — Алтайские Альпы.

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