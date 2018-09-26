Нижегородские власти утвердили «бюджетные» направления на 2019 год

Нижний Новгород, , 08:38 — REGNUM В Нижегородской области утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года. В числе заявленных шагов — отмена неэффективных и невостребованных льгот для бизнеса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующее постановление правительства Нижегородской области обнародовано 25 сентября 2018 года.

«Правительством Нижегородской области обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение всех принятых расходных обязательств, в том числе по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом повышения оплаты труда в рамках реализации указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, по социальному обеспечению льготных категорий граждан, по выплате ежемесячных денежных выплат в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей до достижения ими возраста 3-х лет», — отмечается в постановлении.

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета по-прежнему займут расходы на социальную сферу — свыше 65%.

В документе отмечается, что в 2018 году на поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета влияют изменения налогового и бюджетного законодательства. За семь месяцев 2018 года консолидированный бюджет региона по доходам был исполнен на 105,1 млрд рублей — 58% к годовому плану, и на 6,9 млрд рублей выше уровня 2017 года. При этом неналоговые и налоговые доходы также выросли на 9,2 млрд рублей — до 94,2 млрд рублей, составив 59% к годовому плану.

В качестве основных приоритетов 2019 года определены увеличение налогового потенциала за счет налогового стимулирования деловой активности, привлечения инвестиций, реализации высокоэффективных проектов, продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот, отмена неэффективных и невостребованных льгот, государственная поддержка приоритетных отраслей экономики, а также малого, среднего бизнеса, взаимовыгодное сотрудничество с компаниями, формирующими налоговый потенциал региона, дальнейшее совершенствование налогового законодательства, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов и повышение эффективности использования областного имущества.

В бюджетной сфере среди прочего запланировано «недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками», «проведение взвешенной долговой политики».

Напомним, на 1 сентября 2018 года размер государственного долга Нижегородской области составляет более 65,103 млрд рублей, что в сравнении с показателем на 1 января меньше на 10,922 млрд рублей. Кредиты коммерческих компаний в общем объёме долга составляют 7,612 млрд рублей.

К 31 декабря 2018 года размер госдолга планируется на уровне 75,591 млрд рублей.

27 сентября 2018 года Законодательное собрание Нижегородской области соберется на сессию, на которой будут рассмотрены поправки в бюджет 2018 года. Планируется увеличить доходы на 2,196 млрд рублей. Параметры областного бюджета на 2018 год в случае принятия поправок будут выглядеть следующим образом: доходы — 152 млрд 345 млн рублей, расходы вырастут на 1 млрд 843 млн рублей — до 154 млрд 948 млн рублей. Дефицит снижается на 353 млн рублей — до 2 млрд 603 млн рублей.