«Проводя пенсионную реформу, надо советоваться с народом»

Волгоград, , 08:22 — REGNUM Перед принятием решения о проведении пенсионной реформы нужно провести референдум и спросить мнение народа, спешить в этом вопросе не стоит, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Волгоградской городской организации Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Струков.

«Смягчающие предложения президента РФ Владимира Путина полностью поддерживаю, глубоко уважаю и доверяю ему. А глава государства сказал, что спешить не надо. Нельзя принимать скоропалительных решений, нужно подходить очень тонко. Узнать более подробно мнение народа, опросить граждан по регионам.

«Не думаю, что законопроект о повышении пенсионного возраста будет принят Государственной думой РФ в ближайшее время, президент этого не допустит, потому что это будет «взрыв» в обществе. Выборы в Приморье и в других регионах дали понять, что граждане против политики правящей партии, а значит, против пенсионной реформы. Принимая такие кардинальные меры, власти должны прислушаться к мнению народа, советоваться с ним, учесть реальные пожелания людей, а затем провести референдум», — высказал свое мнение Струков.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»