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В Казахстане собрали 73% урожая

Экономика

В некоторых регионах сбор урожая не превышает 60%

В Казахстане собрали 73% урожая
Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

Астана, 26 сентября 2018, 08:19 — REGNUM  По состоянию на 26 сентября в Казахстане собрано 14 млн тонн зерна или 73% урожая. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики Умирзак Шукеев, сообщает 26 сентября агентство «Казинформ».

В Карагандинской области собрано всего 57% урожая, в Павлодарской области — 58%, в Акмолинской области — 61%, в Северо-Казахстанской области — 70,8%, в Кустанайской области — 85%.

По данным министерства сельского хозяйства Казахстана, урожайность составляет 13 центнеров зерна с 1 га.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2018 года объем капитальный вложений в развитие сельского, лесного и рыболовного хозяйства Казахстана составил 175,7 млрд тенге ($495 млн).

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Сельское хозяйство
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