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Высокие риски: Оренбуржье запретило ввоз из Казахстана 199 тонн продукции

Экономика

За неделю (17–23 сентября) на границе Оренбургской области с Казахстаном пресекли пять попыток ввоза потенциально опасной продукции

Оренбург, 26 сентября 2018, 08:01 — REGNUM  В Оренбуржье сотрудники надзорно-контрольных органов выявили пять попыток ввоза крупных партий продовольствия, несущего угрозу продбезопасности России. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Росельхознадзора по региону, за неделю (17−23 сентября) под запрет на ввоз в страну попали почти 200 тонн потенциально опасных продуктов питания.

Фуры с продовольствием следовали из Казахстана. Грузовики задержаны возле международных пунктов пропуска «Маштаково» Первомайского района, «Сагарчин» Акбулакского района и Орска.

Специалисты Россельхознадзора подчеркнули, что содержимым грузовиков являлась подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска. На продукты питания были представлены недействительные документы, на отдельные партии отсутствовали маркировка и документы о качестве товара. В ряде сопроводительных документов не указывалась страна происхождения продукции.

Из Киргизии через Казахстан на территорию России следовала 61 тонна фруктов, орехов миндаля, риса; из Узбекистана — почти 20 тонн смеси сушеных фруктов и орехов; из Казахстана — 20 тонн перца; из Таджикистана — 17 тонн винограда, из Афганистана — 20 тонн изюма. Вся продукция возвращена в Казахстан.

По официальным данным, с начала 2018 года из-за нарушения фитосанитарного законодательства на оренбургском участке госграницы задержано и возвращено 388 транспортных средств с подкарантинной продукцией. Объем продовольствия составил более 6640 тонн.

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