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«Пенсионная реформа требует провести точные расчёты»

Экономика

… но никто их гражданам не представил, заявил эксперт

«Пенсионная реформа требует провести точные расчёты»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пенсионная реформа

Волгоград, 26 сентября 2018, 07:45 — REGNUM  К проведению пенсионной реформы нужно было подойти квалифицировано, провести точные расчёты, показать населению, а затем провести референдум. Такой важный шаг должен подробно обсуждаться в обществе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель региональное отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Волгоградской области Виктор Селезнев.

Должны быть чёткие и понятные для граждан расчёты, но никто их не представил. Откуда взялись цифры ухода на пенсию 60 и 65 лет, обоснования не было. Прибавка в 1 тыс. рублей к пенсии также не объяснялась, что эта за сумма, кому и сколько будут доплачивать. Много необъясненных вопросов, на которые нет ответов и расчётов. Граждане остаются в неведении.

«Нужно было предварительно и более подробно осудить с гражданами все нюансы, а затем уже принимать решение по реализации пенсионной реформы. Но, скорее всего, Государственная дума РФ примет законопроект о повышении пенсионного возраста, поставив народ перед фактом», — высказал свое мнение Селезнев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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