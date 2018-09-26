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Пенсионные активы Казахстана инвестированы в ценные бумаги США и России

Экономика

Объем инвестиций пенсионных активов в иностранной валюте составил $878 млн

Астана, 26 сентября 2018, 07:50 — REGNUM  В августе 2018 года активы Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана, номинированные в иностранной валюте, инвестированы в приобретение государственных ценных бумаг США, России и Мексики, сообщает 26 сентября InformBuro.

Общий объем инвестиций пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 313,6 млрд тенге ($878 млн). Кроме государственных ценных бумаг, приобретены облигации эмитентов квазигосударственного сектора Индонезии и Мексики.

За отчетный период активы пенсионного фонда, номинированные в тенге, инвестированы в объеме 51,4 млрд тенге ($144 млн). Основная сумма пришлась на государственные ценные бумаги Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года инвестиционные доходы ЕНПФ составили 378 млрд тенге ($1,06 млрд), что на 70% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За полгода инвестиционный доход пенсионного фонда Казахстана вырос на 70%

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Экономика Казахстана
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