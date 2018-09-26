Санируемый «Тимер банк» взыщет долги с судостроителей Татарии катерами

Казань, , 07:39 — REGNUM Санируемый казанский «Тимер банк», сменивший собственника в начале 2018 года с компании, аффилированной экс-главе обанкроченного «Татфондбанка», на структуры близкие «Ростеху», пытается взыскать с судостроительной компании долги катерами. В случае удовлетворения иска ООО «Судостроительная компания «ТКТ» лишится четырёх предметов залога, которые планируется реализовать с публичных торгов. Арбитражный суд Татарии начнет рассматривать претензии банка 26 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, осенью 2017 года для казанского банка был снижен уставный капитал до одного рубля. А в январе 2018 года «Тимер банк» перешёл от ООО «Новая нефтехимия», аффилированной с экс-главой правления ТФБ Роберта Мусина, в собственность банка «Российская финансовая корпорация». Последний обслуживает компании из структур госкорпорации «Ростех».

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ООО «Судостроительная компания «ТКТ» создано 28 апреля 1998 года, основной вид деятельности — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Уставный капитал — 232 585 рублей, единственный участник — Марат Мустафин, в разные годы выступавший соучредителем еще пяти юрлиц, которые на сегодня ликвидированы (среди них — ООО транспортно-коммерческая компания «Транс-контакт»).

Компания «Судостроительная компания «ТКТ» прошла стадии банкротства. С 26 мая 2015 года в отношении нее ввели наблюдение. Инициатором стала федеральная налоговая служба. 7 декабря 2015 года компанию признали банкротом. К тому моменту в реестр кредиторов было внесено восемь требований на сумму более 61,598 млн рублей.

«Согласно отчету и пояснениям временного управляющего у должника имеются активы: основные средства по экспертной оценке около 5 млн. руб. (несамоходные (буксируемые) суда, катера, автомобили легковые, прочие самоходные транспортные средства, прицепной транспорт платформа), дебиторская задолженность (подтверждена документально и реальна ко взысканию) на сумму 13 175 465,37 руб., запасы — 3 млн.руб., незавершенное строительство (недвижимое имущество) — 2 362 000 руб. Временный управляющий указал, что хозяйственную деятельность должник не осуществляет с января 2014 г., работники уволены, возбуждены исполнительные производства по задолженности заработной платы», — отмечалось в определении суда.

На 2017 год к компании были заявлены претензии на сумму свыше 75,75 млн рублей, но 7 декабря 2017 года суд прекратил производство по делу о банкротстве в связи с недостаточностью средств должника для возмещения судебных расходов на проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Среди кредиторов судостроительной компании отметился и «Тимер банк». 14 сентября 2018 года он обратился в суд с требованием об обращении взыскания на предмет залога по договору о залоге №ДОБГ/338/10−1 от 22.04.2010 года путем продажи с публичных торгов. В списке имущества — разъездной катер КМ-93 1997 года постройки, разъездной катер КМ-120 2000 года постройки, служебно-разъездной катер «Кама-93» 1999 года постройки и катер КМ-120 «Вишера» (моторная яхта) 2010 года постройки. Расчётная вместимость катеров от шести до 12 человек.

Иск начнут рассматривать 26 октября 2018 года.