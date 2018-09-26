Южная Корея поможет Украине разрабатывать дроны

Киев, , 07:22 — REGNUM В Кировограде открылось представительство южнокорейской компании SafeusDrone по производству беспилотников, заявил глава Летной академии Национального авиационного университета Сергей Неделько, сообщает 26 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, представительство было открыто в Летной академии. Украино-южнокорейское сотрудничество по разработке беспилотных летательных аппаратов позволит студентам университета научиться работать с БПЛА. Также на базе Летной академии будет создан центр обслуживания беспилотников.

Напомним, Украина использует БПЛА не только в мирных целях, но и для ведения гражданской войны в Донбассе. При этом Минские соглашения запрещают применение БПЛА на фронте, однако украинские боевики игнорируют договоренности.