Среда, 26 Сентября 2018 года
08:06:58 МСК

Южная Корея поможет Украине разрабатывать дроны

Экономика

Центр обслуживания БПЛА открылся в Кировограде

Киев, 26 сентября 2018, 07:22 — REGNUM  В Кировограде открылось представительство южнокорейской компании SafeusDrone по производству беспилотников, заявил глава Летной академии Национального авиационного университета Сергей Неделько, сообщает 26 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, представительство было открыто в Летной академии. Украино-южнокорейское сотрудничество по разработке беспилотных летательных аппаратов позволит студентам университета научиться работать с БПЛА. Также на базе Летной академии будет создан центр обслуживания беспилотников.

Напомним, Украина использует БПЛА не только в мирных целях, но и для ведения гражданской войны в Донбассе. При этом Минские соглашения запрещают применение БПЛА на фронте, однако украинские боевики игнорируют договоренности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспилотники
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить