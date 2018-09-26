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Экономика бывшей ГДР отстает от уровня Западной Германии — отчет властей

Экономика

Спустя 28 лет после воссоединения Германия остаются экономические проблемы

Берлин, 26 сентября 2018, 07:27 — REGNUM  Несмотря на прогресс в экономике восточногерманских земель, правительство Германии по-прежнему видит значительные различия с западной частью страны, передает немецкий телеканал N-TV 26 сентября.

Спустя почти 28 лет после воссоединения Германии условия жизни на востоке страны приблизились к западным, говорится в годовом отчете федерального правительства о состоянии немецкого единства.

Однако заработные платы в восточных землях и общий уровень экономической мощи по-прежнему ниже, чем в западных. Также ощущается значительная нехватка штаб-квартир крупных предприятий.

Напомним, 3 октября Германия будет отмечать День единства. 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика прекратила свое существование, войдя в состав Федеральной Республики Германия.

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Политическая жизнь Германии
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