Экономика бывшей ГДР отстает от уровня Западной Германии — отчет властей

Берлин, , 07:27 — REGNUM Несмотря на прогресс в экономике восточногерманских земель, правительство Германии по-прежнему видит значительные различия с западной частью страны, передает немецкий телеканал N-TV 26 сентября.

Спустя почти 28 лет после воссоединения Германии условия жизни на востоке страны приблизились к западным, говорится в годовом отчете федерального правительства о состоянии немецкого единства.

Однако заработные платы в восточных землях и общий уровень экономической мощи по-прежнему ниже, чем в западных. Также ощущается значительная нехватка штаб-квартир крупных предприятий.

Напомним, 3 октября Германия будет отмечать День единства. 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика прекратила свое существование, войдя в состав Федеральной Республики Германия.