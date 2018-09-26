Полпред президента в ДФО Трутнев заступился за сахалинских «гектарщиков»

Южно-Сахалинск, , 06:05 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заступился за получателей «дальневосточных гектаров» в Корсаковском районе Сахалинской области, у которых власти по настоянию прокуратуры пытаются изъять земли. Полпред подчеркнул, что положительное решение о выделении земли в рамках программы» Дальневосточный гектар» человеку не подлежит пересмотру ни в каком случае, а чиновники не должны перекладывать правовые проблемы на плечи граждан», — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Юрий Трутнев дал поручение аппарату полномочного представителя, администрации Сахалинской области, Минприроды России разобраться в кратчайшие сроки с попыткой изъятия земельных участков у жителей Сахалина в Корсаковском районе.

Речь идет о нескольких десятках «дальневосточных гектаров», расположенных в Корсаковском районе на территории участка «Орлиный» Охотского месторождения морских песков.

Напомним, местная прокуратура потребовала изъять участки у граждан, многие из которых уже начали строительство на своей земле, вложив в проекты все свои накопления и даже продав жилье. В качестве аргумента прокуратура указывает, что данные участки расположены на месте залегания морских песков, которые поставлены на государственный баланс полезных ископаемых.

Юрий Трутнев поручил Минприроды РФ выяснить, на каком основании граждане — получатели гектаров не были заблаговременно уведомлены при оформлении земельных участков о том, что эти участки находятся на месте залегания морских песков.

Полпред президента также потребовал подготовить предложения по сохранению данных гектаров в пользовании у граждан.

«Задача всех органов государственной власти — создавать все условия для развития экономики в России, а на Дальнем Востоке опережающего развития. Никто не может препятствовать этому, а уж тем более уничтожать, как это сейчас происходит с дальневосточными гектарами в Сахалинской области. Нам придется ломать ментальность чиновников. Во всех случаях, когда принято положительное решение о выделении гражданам участков земли, это решение не подлежит пересмотру, и любые правовые проблемы не должны перекладываться на плечи граждан и решаться за их счет», — заявил Юрий Трутнев.

Полпред потребовал в кратчайшие сроки доложить о принятых мерах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Корсаковском районе Сахалина разгорелся очередной скандал, участниками которого стали получатели дальневосточных гектаров.

Семья Резниковых взяла два гектара на участке Орлиный. Все документы были оформлены в строжайшем порядке, в точном соответствии с законом, у чиновников не было никаких возражений, сами участки значились в числе земель, разрешенных к выдаче в рамках программы «Дальневосточный гектар».

Резниковы продали свою квартиру и грузовой автомобиль, заложили банку легковое авто, приступили к строительству базы для семейного отдыха и занятий спортом. Когда гостиница была построена на 30%, кафе почти на 50%, пришла бумага с требованием освободить участки на том основании, что они находятся на месте залегания морских песков.

На изъятии участков настаивает прокуратура.