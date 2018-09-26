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Трамп призвал Германию изменить курс, чтобы не зависеть от России

Экономика

Иначе Россия будет шантажировать

Трамп призвал Германию изменить курс, чтобы не зависеть от России
Дональд Трамп

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 04:50 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп предрек Германии зависимость от России в случае нежелания изменить курс страны. Об этом американский президент заявил в своем выступлении на 73-й Генассамблее ООН.

«Германия будет полностью зависеть от российских энергоресурсов, если немедленно не изменит свой курс», — заявил он.

По словам Трампа, зависимость от единственного поставщика энергоресурсов делает возможность России шантажировать ФРГ и заниматься вымогательством.

Как сообщало ИА REGNUM, во время выступления в рамках 73-й Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится деятельность Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). По его словам, члены этой организации обкрадывают весь мир и устанавливают высокие цены на нефть.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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