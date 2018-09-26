Трамп призвал Германию изменить курс, чтобы не зависеть от России

Нью-Йорк, США, , 04:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп предрек Германии зависимость от России в случае нежелания изменить курс страны. Об этом американский президент заявил в своем выступлении на 73-й Генассамблее ООН.

«Германия будет полностью зависеть от российских энергоресурсов, если немедленно не изменит свой курс», — заявил он.

По словам Трампа, зависимость от единственного поставщика энергоресурсов делает возможность России шантажировать ФРГ и заниматься вымогательством.

Как сообщало ИА REGNUM, во время выступления в рамках 73-й Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится деятельность Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). По его словам, члены этой организации обкрадывают весь мир и устанавливают высокие цены на нефть.