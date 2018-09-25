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Банк «Югра» признан банкротом

Экономика

Арбитражный суд Москвы принял решение

Москва, 25 сентября 2018, 21:18 — REGNUM  Арбитражный суд Москве признал банк «Югра» банкротом. Решение суда было вынесено сегодня, 25 сентября.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у банка «Югра», который входил тогда в топ-30 российских банков, ещё 28 июля 2017 года. Регулятор заподозрил банк в предоставлении недостоверной отчетности. В «Югре» была введена временная администрация.

Однако владельцы банка не согласились с решением ЦБ и даже подали иск с требованием признать незаконным решение регулятора об отзыве лицензии. За «Югру» даже вступилась Генеральная прокуратура России, которая также потребовала отменить решение об отзыве лицензии.

Однако все это ни к чему не привело и сегодня Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка признал банк «Югра» банкротом.

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Банковское дело
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