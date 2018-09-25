Европейское энергетическое сообщество поддержало реформы на Украине

Киев, , 20:13 — REGNUM Секретариат Европейского энергетического сообщества рекомендовал национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), внедрить метод бенчмаркинга, сообщает 25 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, энергетическое сообщество также приветствовало интерес НКРЭКУ к реформе тарифной методологии. Секретариат также призвал комиссию вступать в максимально широкую дискуссию, чтобы найти наиболее соответствующие правовым нормам решения. При этом последнее слово остается за НКРЭКУ.

Напомним, в 2016 году правительство Украины определило формулу цены на газ, исходя из котировок в европейском хабе NCG плюс доставка газа к украинско-словацкой границе.