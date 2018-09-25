Число получателей соцдоплаты к пенсии в Чувашии снизится

Чебоксары, , 19:35 — REGNUM В Чувашии планируют обсудить прожиточный минимум пенсионера на 2019 год. Данную величину хотят оставить на уровне 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Законопроектом, вынесенным на обсуждение правительства, устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера в Чувашии на 2019 год в размере 7953 рублей, то есть на уровне 2018 года.

«Величина рассчитана на основании потребительской корзины и индекса потребительских цен», — говорится в документе.

По прогнозу, в результате число получателей снизится. По расчётам, в 2019 году социальную доплату к пенсии получат около 31,7 тыс. человек, на это планируется выделить около 673 млн рублей. В 2018 году среднегодовая численность получателей федеральной социальной доплаты к пенсии составит 32,3 тыс. человек, расходы — 739,5 млн рублей.

По официальным данным на 1 сентября 2018 года, средний размер страховой пенсии по старости составляет 12 961,79 рублей, социальной пенсии — 7,7 тыс. рублей, социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы — 12,1 тыс. рублей.

Отметим, что в Кировской области на 2019 год прожиточный минимум пенсионера предложили установить в размере 8474 рубля, в Татарии — 8232 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в 2017 году в Чувашии по сравнению с 2016 годом прожиточный минимум пенсионера увеличился на 5%, или на 329 рублей, — до 7953 рублей. Напомним, величина прожиточного минимума пенсионера используется при установлении социальной доплаты к пенсии.