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В Италии могут снизить акцизы на топливо

Экономика

Снижение может составить от 200 до 300 млн евро

Рим, 25 сентября 2018, 18:41 — REGNUM  Акцизы на топливо в Италии могут быть снижены, такие поправки в бюджет предлагают депутаты от правящей партии «Лига», сообщает Il Mattino во вторник, 25 сентября.

Снижение может составить от 200 до 300 млн евро. Компенсировать выпадающие доходы планируется за счет ранее уплаченного компаниями этой сферы налога на добавленную стоимость — его поступления были выше ожидаемых.

Ранее вице-премьер Маттео Сальвини опроверг возможность повышения акцизов на топливо и заявил, что правительство, напротив, постарается снизить цены на бензин (которые сейчас в Италии составляют около 1,6 евро за литр) методом снижения акцизов.

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Экономика Италии
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