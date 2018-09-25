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Кредиторы обсудят сделки «Четры-Дорожные машины» на 32 млн

Экономика

Речь идёт о сделках с другими компаниями тракторного концерна

Чебоксары, 25 сентября 2018, 18:41 — REGNUM  В Чувашии продолжается процедура конкурсного производства ООО «Четра — Дорожные машины». В октябре состоится собрание кредиторов, где будут рассмотрен вопрос об оспаривании ряда сделок компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание комитета кредиторов компании состоится 10 октября 2018 года в Москве. На обсуждение вынесено десять вопросов, в том числе отчёт конкурсного управляющего, информация об использовании средств должника, определение порядка продажи имущества и списание имущества, непригодного к дальнейшему использованию.

Также будут обсуждены четыре сделки, заключённые в 2016 году: из них три — с обществом «Агромашхолдинг» на общую сумму более 3,5 млн рублей, ещё одна сделка на сумму свыше 28,447 млн рублей, заключённая с компанией «ЧЕТРА-Комплектующие и запасные части». Кредиторы обсудят, оспаривать данные сделки в судебном порядке или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году «Четра — Дорожные машины» признано несостоятельным, была введена процедура конкурсного производства. Ранее кредиторы выступили против оспаривания сделки по договору уступки прав требования от 20 декабря 2016 года на 332 тыс. рублей и договора уступки прав требования от 23 декабря 2016 года на сумму 13 314 010 рублей, заключённых с «Агромашхолдингом».

Читайте ранее в этом сюжете: Кредиторы в Чувашии не хотят обжаловать сделки «Четры – Дорожные машины»

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Проблемы концерна «Тракторные заводы»
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