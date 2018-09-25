В Нижнем Новгороде выявлено более 600 незаконных подключений к воде

Нижний Новгород, , 18:34 — REGNUM В течение двух лет в Нижнем Новгороде выявлено более 600 незаконных врезок в сети холодного водоснабжения и водоотведения. Об этом ИА REGNUM сообщили в ОАО «Нижегородский водоканал».

После выявления врезки к нарушителю приходят инспектора компании и закрывают ввод. Затем выносится предупреждение и предлагается заключить договор с компанией.

«Задвижка на незаконной врезке закрывается, и на нее устанавливается пломба. Если в дальнейшем при проверке колодца будет обнаружено, что пломба повреждена, а незаконное водоснабжение восстановлено, то водопровод нарушителя отглушается, после чего водопотребление становится невозможным», — рассказал директор по работе с абонентами Александр Татаринов.

После отключения нарушитель получает счет на оплату отключения от сетей и возмещение затрат Водоканала. Объем потребленного ресурса рассчитывается, исходя из пропускной способности подключенной трубы и круглосуточного потребления. Водоснабжение и водоотведение в доме нарушителя может быть восстановлено только законным путем.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ОАО «Нижегородский водоканал» в сентябре 2018 года стал фигурантом уголовного дела по факту неуплаты налогов на сумму 65,8 млн рублей. Вопросы у следователей появились к отчетности за 2013 год. По версии следствия, один из руководителей предприятия «Нижегородский водоканал» «путем подписания налоговой декларации, содержащей заведомо ложные сведения» уклонился от налогов на указанную сумму. Следствие заверило, что предпримет «исчерпывающие меры» для взыскания недоимки в бюджет государства.

В компании прокомментировали ситуацию, отметив, что налоговые проверки в отношении водоснабжающей организации проводятся ежегодно, по итогам 2013 года в налоговом отчете нарушений выявлено не было.

В настоящее время для подтверждения законной деятельности предприятие «Нижегородский водоканал» оказывает максимальное содействие следствию, для рассмотрения представлены все необходимые документы, подчеркнули в компании.

В 2013 году директором «Нижегородского водоканала» был Александр Байер, который позднее являлся и.о. замгубернатора Нижегородской области, но в день, когда стало известно о возбуждении уголовного дела, решил уйти в отставку из правительства региона.

На прошлой неделе стало известно, что компания планирует взять кредит в форме овердрафта на 150 млн рублей. На странице открытого конкурса значится пометка, что «закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».