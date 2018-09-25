Роспотребнадзор хочет узаконить наказание за фальсификат

Москва, , 18:28 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) намерена добиваться введения в Российской Федерации наказания за фальсификацию продовольственных товаров. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, её ведомство уже подготовило соответствующий законопроект и в скором времени внесет его на рассмотрение правительства Дмитрия Медведева.

«Первое, с чем пойдем в правительство, — изменение кодекса по фальсификации. Понятия в Административном и Уголовном кодексах фальсификации нет, и наказания нет», — рассказала Попова.

Глава ведомства отметила, что, к сожалению, доля контрафактной продукции на российском рынке растет из-за быстрого развития химической промышленности. Дело в том, что подделки могут иметь те же потребительские свойства, что и оригинальная продукция.

Попова напомнил, что с марта 2018 года Роспотребнадзор совместно с Роскачеством и Россельхознадзором проводят масштабное исследование рынка молочной продукции: молока, творога, сливочного масла и других. Инициатором этой проверки выступил бывший тогда вице-премьером России Аркадий Дворкович, который потребовал «раз и навсегда поставить точку» в этом вопросе.

На данный момент во всем спектре торговых марок молока было выявлено 12% фальсификата, в сливочном масле — 14%, в твороге — 2%.