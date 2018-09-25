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Госрезерв требует от правительства Украины в два раза больше средств

Экономика

В 2018 году госрезерв Украины не получил ничего

Киев, 25 сентября 2018, 18:21 — REGNUM  Правительство Украины должно профинансировать государственное агентство резерва Украины в 2019 году примерно на 69 млрд гривен ($2,45 млрд), заявил глава ведомства Вадим Мосийчук, сообщает 25 сентября «Укринформ».

По его словам, в 2018 году госрезерв Украины нуждался почти в 30 млрд гривен ($1,07 млрд), однако реально правительство ничего не выделило. За свой счет в 2018 году госрезерв Украины провел закупки более чем на 484,4 млн гривен ($17,23 млн), до конца года эта сумма будет доведена до 980 млн гривен ($34,86 млн).

Напомним, ранее и.о. главы фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров заявил, что его ведомство уже выполнило годовой план поступлений от аренды госимущества.

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Социально-экономический кризис на Украине
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