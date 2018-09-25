Госрезерв требует от правительства Украины в два раза больше средств

Киев, , 18:21 — REGNUM Правительство Украины должно профинансировать государственное агентство резерва Украины в 2019 году примерно на 69 млрд гривен ($2,45 млрд), заявил глава ведомства Вадим Мосийчук, сообщает 25 сентября «Укринформ».

По его словам, в 2018 году госрезерв Украины нуждался почти в 30 млрд гривен ($1,07 млрд), однако реально правительство ничего не выделило. За свой счет в 2018 году госрезерв Украины провел закупки более чем на 484,4 млн гривен ($17,23 млн), до конца года эта сумма будет доведена до 980 млн гривен ($34,86 млн).

Напомним, ранее и.о. главы фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров заявил, что его ведомство уже выполнило годовой план поступлений от аренды госимущества.