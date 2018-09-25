Костромичи выпустили 2 тысячи мальков стерляди в Волгу

Кострома, , 18:07 — REGNUM Из посёлка Паточного завода Костромской области в Волгу выпустили более двух тысяч мальков стерляди, сообщает ГТРК «Кострома». Данное мероприятие организовано в целях воспроизводства водных биологических ресурсов и предусмотрено действующим законодательством.

Мальки стерляди вырастут в полноценных особей через 5−6 лет. Примерно каждая четвертая станет размножаться в естественной среде и даст потомство.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году 61 тысячу мальков стерляди переправили из Ярославля в Кострому, где выпустили в Волгу. Молодь предоставил рыбный завод «Ярославский», который находится в поселке Дубки Ярославской области.

Расходы на трансфер мальков оплатила организация, которая ведет строительство на берегу реки. Малек был выпущен в качестве компенсации за ущерб окружающей среде. Перевозка происходила под контролем сотрудников Рыбнадзора.