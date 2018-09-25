Вторник, 25 Сентября 2018 года
19:29:43 МСК

Костромичи выпустили 2 тысячи мальков стерляди в Волгу

Экономика

Работы проводятся в рамках воспроизводства водных биологических ресурсов

Кострома, 25 сентября 2018, 18:07 — REGNUM  Из посёлка Паточного завода Костромской области в Волгу выпустили более двух тысяч мальков стерляди, сообщает ГТРК «Кострома». Данное мероприятие организовано в целях воспроизводства водных биологических ресурсов и предусмотрено действующим законодательством.

Мальки стерляди вырастут в полноценных особей через 5−6 лет. Примерно каждая четвертая станет размножаться в естественной среде и даст потомство.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году 61 тысячу мальков стерляди переправили из Ярославля в Кострому, где выпустили в Волгу. Молодь предоставил рыбный завод «Ярославский», который находится в поселке Дубки Ярославской области.

Расходы на трансфер мальков оплатила организация, которая ведет строительство на берегу реки. Малек был выпущен в качестве компенсации за ущерб окружающей среде. Перевозка происходила под контролем сотрудников Рыбнадзора.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Программа спасения Волги
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить