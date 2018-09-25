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Минторг США ввёл санкции в отношении 12 российских компаний

Экономика

Деятельность компаний признана угрозой для национальной безопасности США

Вашингтон, 25 сентября 2018, 18:01 — REGNUM  Министерство торговли США приняло решение о включении в чёрный список 12 российских компаний. Соответствующее уведомление опубликовано 25 сентября на сайте федерального реестра официальных документов США, однако дата введения ограничений не называется.

В список вошли компании «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», Nilco Group, Syrus Systems, НИИ «Вектор», НИИ «Вега», группа компаний «Инфотекс», конструкторское бюро «Авиадвигатель», научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», научно-производственные предприятия «Океанос», «Технология» и «Гамма».

По мнению американской стороны, указанные организации действуют против интересов национальной безопасности Соединённых Штатов. Как сообщается, в отношении этих компаний будет действовать презумпция отказа на поставки им американской продукции двойного назначения.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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