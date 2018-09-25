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На рынке школьного питания Воронежа нашли картельный сговор

Экономика

В отношении двух компаний возбуждено дело

Воронеж, 25 сентября 2018, 17:53 — REGNUM  Картельное соглашение на рынке услуг по организации школьного питания в Воронеже выявило УФАС по региону, сообщила 24 сентября пресс-служба ведомства.

Как сообщается, ведомством возбуждено дело по признакам нарушения ООО «Индикат» и ООО «Сфера» федерального закона о защите конкуренции — по мнению антимонопольного органа, компании заключили соглашение, которое привело к поддержанию цены при проведении конкурсов на услуги по организации питания в школах Воронежа.

По данным УФАС, нарушения антимонопольного законодательства выявлены при проведении администрацией города четырех таких конкурсов в 2017 году: участниками их оказались две названные организации с одним и тем же учредителем и адресом, а конкурсы прошли с минимальным одинаковым снижением начальной максимальной цены контрактов (0,017%).

«Факт нахождения по одному и тому же адресу, наличие одних и тех же лиц в обеих организациях, а также составление заявок от имени данных организаций для участия в конкурсах одним и тем же лицом позволил ООО «Индикат» и ООО «Сфера» осуществлять единую заранее согласованную стратегию поведения при участии в конкурсах на оказание услуг по организации школьного питания и действовать в интересах друг друга», — прокомментировали в УФАС.

Добавим, что на днях прокуратура опубликовала данные проверок школьных столовых Левобережного района Воронежа — там было выявлено 60 нарушений, возбуждено 17 административных дел.

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Борьба с монополизацией в экономике
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