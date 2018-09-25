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Глава ЦБ Аргентины подал в отставку через три месяца после назначения

Экономика

Луис Капуто решил покинуть пост «по причинам личного характера»

Буэнос-Айрес, 25 сентября 2018, 17:30 — REGNUM  Глава Центробанка Аргентины Луис Капуто подал президенту страны Маурисио Макри заявление об уходе с поста, сообщает 25 сентября пресс-служба регулятора.

Бывший трейдер Deutsche Bank и Citigroup и экс-министр финансов Аргентины Луис Капуто занял должность главы ЦБ всего три месяца назад.

Как говорится в сообщении пресс-службы, решение об отставке он принял «по причинам личного характера», при этом «сохраняя уверенность в том, что новое соглашение с МВФ восстановит доверие к бюджетному, финансовому, монетарному и валютному режимам».

Напомним, Аргентина переживает самый тяжёлый за долгое время валютный кризис. Главной задачей Луиса Капуто на посту главы Центробанка была стабилизация курса аргентинского песо, который в текущем году упал до исторического минимума.

В конце августа Центробанк Аргентины поднял ключевую ставку до 60%, что является самым высоким показателем в мире на сегодняшний день.

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Экономический кризис в странах Латинской Америки
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