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При сборах налогов Литва теряет миллиард евро ежегодно

Экономика

Еврокомиссия представила оценки потери стран ЕС из-за плохого сбора НДС

Вильнюс, 25 сентября 2018, 17:07 — REGNUM  Только в 2016 году Литва недополучила порядка 983 млн евро при сборе НДС. Такую оценку сегодня, 25 сентября, представила Еврокомиссия, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Недополученный размер НДС составляет 25%. Это пятый худший результат из 28 стран сообщества. Хуже сбор НДС только в Румынии, Греции, Италии и Словакии.

В Латвии уровень недособранного НДС составляет только 11,27%, а в Эстонии 6,78%. Лучше всего НДС собирают в Люксембурге — недополученный НДС там составляет только 0,85%. Еврокомиссия высчитывает недополученный НДС соизмеряя размер экономики и фактически собранный НДС.

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Экономика Литвы
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