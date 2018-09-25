При сборах налогов Литва теряет миллиард евро ежегодно

Вильнюс, , 17:07 — REGNUM Только в 2016 году Литва недополучила порядка 983 млн евро при сборе НДС. Такую оценку сегодня, 25 сентября, представила Еврокомиссия, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Недополученный размер НДС составляет 25%. Это пятый худший результат из 28 стран сообщества. Хуже сбор НДС только в Румынии, Греции, Италии и Словакии.

В Латвии уровень недособранного НДС составляет только 11,27%, а в Эстонии 6,78%. Лучше всего НДС собирают в Люксембурге — недополученный НДС там составляет только 0,85%. Еврокомиссия высчитывает недополученный НДС соизмеряя размер экономики и фактически собранный НДС.