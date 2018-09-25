Тульская область: В ОЭЗ «Узловая» запущено производство грибов

Тула, , 17:07 — REGNUM Торжественная церемония открытия первой очереди нового предприятия по производству грибов состоялась 25 сентября в особой экономической зоне «Узловая» в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Руководство и коллектив завода поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он отметил: соглашение о сотрудничестве при реализации этого инвестпроекта было подписано два года назад, в сентябре 2016 года на Сочинском международном инвестиционном форуме. Сегодня запускается первая очередь производства. Глава региона подчеркнул, что правительство области заинтересовано в таких амбициозных проектах и со своей стороны будет оказывать всю необходимую поддержку компании.

«Это только один из проектов, которые реализуются здесь, в особой экономической зоне «Узловая». Планомерная работа последних лет дает результат. Территория развивается, сюда приходят новые резиденты. В ближайшее время здесь должно заработать еще несколько производств», — сообщил Алексей Дюмин.

Первая очередь нового комплекса даст региону более 500 рабочих мест, при том что благодаря современным технологиям производительность труда будет высокой. В год предприятие готово поставлять на рынок до 10 тыс. тонн шампиньонов.

Полностью проект, который реализует компания «АгроГриб», в регионе планируется реализовать к 2020 году. К этому моменту предприятие сможет закрыть треть потребностей российского рынка. Объем производства планируется увеличить до 25 тысяч тонн в год. Инвестор также сообщил, что строительство тепличного комплекса по выращиванию грибов предполагает вложение в общей сложности более 9 млрд рублей. По итогам реализации проекта будет создано более 900 рабочих мест.

«Это большой вклад в продовольственное импортозамещение и в развитие экономики региона в целом», — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона также добавил, что одна из приоритетных задач для правительства области — создание благоприятных экономических условий, чтобы люди могли работать по месту жительства. Он также выразил уверенность в том, что и другие жители нашего региона, работающие в разных субъектах страны, в скором времени получат возможность вернуться обратно.

Отметим, что особая экономическая зона «Узловая» была создана в 2016 году. Сегодня на ее территории работает девять резидентов, для которых представлен широкий перечень налоговых льгот, процедура свободной таможенной зоны.