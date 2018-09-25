«Аэрофлот» получил двадцатое судно по договору с «ВЭБ-лизинг»

Москва, , 16:58 — REGNUM Сегодня, 25 сентября, состоялась торжественная передача двадцатого Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Аэрофлот». Как сообщает пресс-центр ВЭБ, это последнее воздушное судно, переданное в авиакомпанию по договору, заключенному между «ВЭБ-лизинг», «Аэрофлот» и ГСС в рамках международного авиационно-космического салона «МАКС-2017». Для «Аэрофлота» это пятидесятый SSJ100 в авиапарке.

Самолету с бортовым номером RA-89 115 присвоено имя «В.Поленов» в честь российского художника Василия Поленова. Российский авиалайнер SSJ 100 имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса «бизнес» и 75 в салоне «эконом». Новый SSJ100 начнёт выполнять рейсы по маршрутной сети «Аэрофлота» уже в ближайшие недели.

«Финансирование техники отечественного производства является одной из важнейших задач для ВЭБ-лизинг, — отметил генеральный директор АО «ВЭБ-лизинг» Артем Довлатов. — Реализация данного контракта — пример качественного взаимодействия производителя, эксплуатанта и компании «ВЭБ-лизинг». Мы предлагаем клиентам глубокую отраслевую экспертизу и многолетний опыт работы с крупнейшими производителями техники. «ВЭБ-лизинг» готов предложить конкурентные условия финансирования отечественной техники, в том числе: ближне‑ и среднемагистральных самолетов, вертолетной техники, а также судов малой авиации».

Справка. АО «ВЭБ-лизинг» осуществляет поддержку отечественной экономики с помощью инструментов лизинга. Основными направлениями деятельности компании является лизинг современных воздушных судов, высокотехнологического оборудования, подвижного состава, морских и речных судов, автомобилей и специальной техники. АО «ВЭБ-лизинг» работает с 2003 года и является одним из лидеров лизинговой отрасли в России по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» за 2017 год.