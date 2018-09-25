Гройсмана призывают отдать внешние долги — 6 млрд долларов

Киев, , 16:49 — REGNUM «Рост внутреннего валового продукта Украины на 3% обеспечили деньги украинских рабочих, которые выехали на заработки за границу. Премьер-министр Владимир Гройсман не занимается внедрением экономических реформ». Об этом 25 сентября в эфире телеканала NewsONE заявил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Сегодня госдолг Украины составляет около 70% от ВВП. Кто виновен? Правительство. Что вы делали, реформы? Вы врете. Если бы вы делали реформы, сейчас бы были деньги. Не было бы проблем, если бы вы не занимались непонятно чем. ВВП Украины вырос не благодаря господину Гройсману, а благодаря деньгам гастарбайтеров. Если бы не деньги гастарбайтеров, не было бы никаких 3% роста ВВП. Надо говорить правду, а не лгать, что тебе трудно. Трудно — уходи. В 2020 году его не будет», — сказал Охрименко.

При этом эксперт обвинил Гройсмана и экс-премьера Арсения Яценюка в том, что они резко нарастили внешние долги — на 13 млрд долл. Охрименко напомнил, что в 2013 году правительство Николая Азарова погасило 13 млрд долл. внешних долгов.

«Господин Гройсман виновен и Яценюк. Кто набрал долги? Вы же помните, что в 2013 году нам надо было погасить долгов МВФ на 1,3 млрд долл. После этого набрали 13 млрд, погашайте. А что вы думали? Еще в мае 2014 года, когда брали первый транш, я говорил: «Как будете погашать?» Я бы не сказал, что на сегодняшний момент у нас очень большие долги. Были времена, когда за год нам надо было погашать 13 млрд», — напомнил Охрименко.

Он также считает, что правительство Гройсмана разработало популистский проект бюджета на 2019 год с «мифическими показателями».

«В прошлом году другой руководитель министерства финансов тоже позитивно, объективно, красиво презентовал бюджет Украины на 2018 год… Бюджет действительно красивый — рост, рост… Она говорит, что инфляция будет низкой (в проект бюджета на 2019 год инфляция заложена на уровне 7,4% — ред.). Если считать по показателю доллара и росту тарифов на газ, то инфляция не может быть низкой. Они рисуют какие-то мифические показатели, конечно, позитивные. А потом как будет, так будет», — сказал Охрименко.

Кроме того, он напомнил, что правительство замалчивает невыполнение доходной части бюджета на 2018 год.

«Напомню, в этом году мы имеем недовыполнение планов по доходам госбюжета. Помните задержки с пенсиями и т. д… Это действительно проблема, когда госбюджет на 2018 год не выполняется и об этом все молчат, просто тишина», — подытожил Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил, что бюджет-2019 — это продолжение строительства полицейского государства с бедным населением. Он призвал правительство увеличить расходы на социальную поддержку граждан, а не строить «полицейское государство».

Напомним, 14 сентября правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2019 год и направило его на рассмотрение в парламент. Согласно документу, Кабмин Украины планирует погасить госдолг в сумме 272,3 млрд грн (9,673 млн долл.), в том числе внешнего — 121,8 млрд грн. Помимо этого, 145,2 млрд грн (5,158 млрд долл.) будет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 56,4 млрд грн — внешнего.

В проекте бюджета заложен рост украинской экономики до 3% ВВП, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. При этом рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл.). Это на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Кроме того, предусматривается повышение минимальных зарплат (со 132 до 148 долл) и пенсий.