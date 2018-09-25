Госсовет КНР обнародовал Белую книгу последствий протекционизма

Пекин, , 16:31 — REGNUM Пресс-канцелярия Госсовета КНР обнародовала Белую книгу, посвященную последствиям для мировой экономики протекционистского курса, который проводится администрацией Дональда Трампа, сообщает 24 сентября Синьхуа.

Главный вывод, сделанный в книге: «В эпоху экономической глобализации все экономики тесно переплетены друг с другом, что в особенности касается крупных экономик. В таких условиях торговые войны, которые провоцирует правительство США в одностороннем порядке, ударят не только по экономкам других стран, но и, в конечном счете, навредят интересам самих США».

Среди возможных негативных последствий протекционизма в Белой книге прежде всего отмечается повышение издержек обрабатывающей промышленности США и снижение занятости. Сообщается, что по данным Института мировой экономики Петерсона, до 95% китайских товаров, на которые в США введены дополнительные пошлины, используются в конечной американской продукции.

По сведениям того же института, протекционистские меры, принятые администрацией Трампа, лишат работы до 195 тыс. американцев, а в случае ответа со стороны стран, подвергшихся санкциям, количество потерянных рабочих мест может вырасти до 624 тыс.

Также ожидается существенный рост на потребительские товары, ответное воздействие торговых партнеров на экономику США в виде сокращения инвестиций, а также крах мировых правил, установленных ВТО, и рост мировой неопределенности в экономике.

Напоминаем, что на днях в США вступил в действие очередной пакет ограничительных пошлин на китайскую продукцию общим годовым объемом в 200 млрд долларов.

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