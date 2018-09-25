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«Нафтогаз»: Запасов газа хватит на предстоящий отопительный сезон

Экономика

Украинские подземные газовые хранилища заполнены наполовину

Киев, 25 сентября 2018, 16:29 — REGNUM  Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» заявило, что в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достаточно голубого топлива для прохождения зимнего периода. Об этом сегодня, 25 сентября, заявил на пресс-конференции коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Газа в подземных хранилищах достаточно, чтобы Украина прошла отопительный сезон», — сказал Витренко.

Он уточнил, что на данный момент в ПХГ находится 15,9 млрд кубометров газа. Этого вполне хватит для нормального прохождения зимнего периода, уверен Витренко. Если объемы газа в ПХГ увеличатся до 16 млрд кубометров, то это позволит сформировать существенный резерв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября сообщалось, что украинские ПХГ заполнены примерно наполовину своего объема.

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