Во Владимире сообщили о начале отопительного сезона

Владимир, , 16:17 — REGNUM Во Владимире 27 сентября начнется отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано главой городской администрации Андреем Шохиным, сообщила 25 сентября пресс-служба городской администрации.

«Постановление подписано с учетом установившейся дождливой, холодной погоды и обращений жителей, которые просили Андрея Шохина включить центральное отопление по возможности раньше. Но более всего горожан интересовали сроки включения тепла в детских садах и школах», — сообщили в пресс-службе.

Первыми к теплу подключат школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты. Как сообщил начальник управления ЖКХ города Алексей Шумник, все объекты социальной сферы успели получить паспорта готовности к началу отопительного сезона. Также к подаче тепла готовы и многоквартирные дома в городе.