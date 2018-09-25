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Во Владимире сообщили о начале отопительного сезона

Экономика

Тепло в дома владимирцев и на социальные объекты начнет поступать 27 сентября

Владимир, 25 сентября 2018, 16:17 — REGNUM  Во Владимире 27 сентября начнется отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано главой городской администрации Андреем Шохиным, сообщила 25 сентября пресс-служба городской администрации.

«Постановление подписано с учетом установившейся дождливой, холодной погоды и обращений жителей, которые просили Андрея Шохина включить центральное отопление по возможности раньше. Но более всего горожан интересовали сроки включения тепла в детских садах и школах», — сообщили в пресс-службе.

Первыми к теплу подключат школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты. Как сообщил начальник управления ЖКХ города Алексей Шумник, все объекты социальной сферы успели получить паспорта готовности к началу отопительного сезона. Также к подаче тепла готовы и многоквартирные дома в городе.

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Отопительный сезон
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