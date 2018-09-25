В Пакистане запускается крупный инвестиционный проект в сфере энергетики

Исламабад, , 16:10 — REGNUM В Пакистане успешно перекрыта река, что является частью проекта в области электроэнергетики, осуществляемого в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора, сообщает 24 сентября Синьхуа.

Выступившие на посвященной этому событию церемонии министр энергетики Пакистана Аюб Хан и посол КНР Яо Цзин отметили исключительную важность долгосрочных дружественных отношений между странами, которые позволяют реализовывать проекты подобного масштаба.

Сообщается, что строительство ГЭС «Карот», которое ведется китайской корпорацией «Санься» и станет результатом успешного перекрытия реки, не только предоставит Пакистану не только дешевую и экологически чистую электроэнергию, но и создаст для местных жителей новые рабочие места.

На следующем этапе строительства Китайско-пакистанского экономического коридора особое внимание, как подчеркнули представители сторон, будет уделено широкому спектру вопросов, связанных с гуманитарным и социальным развитием, а также борьбе с бедностью.

Отметим, что ГЭС «Карот», расположенная в провинции Пенджаб, становится первым крупным инвестиционным проектом Фонда Шелкового пути, а также первым объектом электроэнергетики Пакистана, полностью построенным на основе китайских технологий и стандартов. Общий объем вложений в проект — 1,74 млрд долларов, а заявленная мощность ГЭС — 720 МВт.