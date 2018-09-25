Откорректирована динамика роста зарплат жителей Калининграда

Калининград, , 16:08 — REGNUM Номинальная зарплата в Калининграде с начала 2018 года выросла более чем на 13%. Такие данные были оглашены на оперативном совещании горадминистрации Калининграда сегодня, 25 сентября. Главе города Алексею Силанову был представлен доклад «Об основных откорректированных параметрах прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на долгосрочный период», в котором в том числе представлена динамика изменения заработной платы жителей вплоть до 2022 года.

«Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника крупных и средних предприятий городского округа «Город Калининград», в июне 2018 года составила 43 905,4 рублей, что на 7,7% больше среднеобластного показателя (по области — 40 755,0 рублей). По сравнению с началом 2018 года она увеличилась на 13,5%. Однако значительный рост в указанном периоде связан прежде всего с сезонностью. Во второй половине года ожидается снижение динамики роста заработных плат», — говорится в докладе, который есть в распоряжении ИА REGNUM.

В нём утверждается, что с учетом сложившейся ситуации на рынке труда, характеризующейся на данный момент уменьшением численности безработных граждан (за 6 месяцев 2018 года уровень безработицы составил 0,4%), показатель уровня зарегистрированной безработицы подлежал корректировке в сторону уменьшения. В 2018 году в рамках базового варианта прогноза планируемый уровень зарегистрированной безработицы составит 0,5% (против 0,6%), в 2019—2022 годах планируется также на уровне 0,5%.

За отчетные периоды наблюдается увеличение тенденции к расходованию населением основной части денежных доходов на покупку товаров и оплату услуг, и это обстоятельство оказывает влияние на объем оборота розничной торговли и услуг в прогнозном периоде. В связи с чем показатели в прогнозе по данным отраслям также подлежали корректировке, отмечается в докладе за подписью и. о. председателя комитета экономики, финансов и контроля горадминистрации Аэлиты Кретовой.