В Ленобласти завершают уборку урожая раньше из-за «уникальной погоды»

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:11 — REGNUM Сухая и теплая погода, которая наблюдалась в Ленинградской области с начала сентября 2018 года, дала возможность аграриям существенно ускорить уборку урожая зерновых, овощей и других сельскохозяйственных культур. В настоящее время график уборки опережает привычные сроки на целых 10 дней, сообщили 25 сентября в областном правительстве.

«Уникальная погода в этом году позволила аграриям региона уже к концу сентября убрать почти весь урожай. Обычно уборочная завершается у нас в октябре», — отметил замглавы правительства Ленобласти — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Уже убрано 99% зерновых (118,8 тыс. тонн), что на 40% больше, чем в 2017 году. В интересах животноводства выращено и убрано пять тысяч тонн рапса — в 25 раз больше, чем в прошлом году. Семян многолетних трав собрано 415 тонн, это на 11% больше, чем в 2017 году.

Одной из главных овощных культур в Ленобласти остается картофель, хотя после двух чрезвычайно неурожайных лет, отмеченных холодным и дождливым летом, власти решили постепенно снижать посадки овощей, которые сильно зависят от капризной погоды Северо-Запада.

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В этом году уже собрано 39 тыс. тонн картофеля, что в два раза больше, чем в 2017 году; средняя урожайность составила 240 ц/га, что на 11% выше, чем в прошлом году. Также собрано 21,2 тыс. тонн других овощей — капусты, моркови, свеклы, — что на 23% выше показателя прошлого года.

«Сейчас продукция поступает в хранилища и в торговлю. Запасы кормов позволят животноводческим хозяйствам обеспечить сытый зимний стойловый период для животных», — отметил Олег Малащенко.

Тем временем в Ленобласти уже готовят задел под урожай 2019 года. Аграриями региона уже посеяно 8,5 тыс. га озимых культур (в 2,5 раза больше, чем в 2017 году).

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