В Казахстане при управлениях здравоохранения создадут бизнес-советы

Астана, , 16:01 — REGNUM При управлениях здравоохранения регионов Казахстана будут созданы бизнес-советы, которые будут обеспечивать развитие государственно-частного партнерства и решать вопросы оказания услуг в рамках обязательного социального медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Об этом 25 сентября сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на соответствующий приказ министра здравоохранения республики Елжана Биртанова.

Бизнес-советы необходимо создать до 1 ноября 2018 года. Согласно документу, в составе наблюдательных советов должны состоять представители неправительственных организаций, бизнес-сообщества и СМИ. Их общая численность должна составлять не менее 30% от общего числа членов наблюдательного совета.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая 2015 года в Казахстане была принята программа президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «100 конкретных шагов». Минздрав республики принял вышеуказанный приказ в рамках 81 шага данной программы.

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