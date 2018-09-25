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ООН опасается катастрофы в сфере продовольственной безопасности Бангладеш

Экономика

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН выразила опасения в связи с возможностью неурожая в Бангладеш, связанного с глобальным изменением климата. Одной из главных угроз ФАО считает ураганы

Дакка, 25 сентября 2018, 21:36 — REGNUM  Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) считает, что в Бангладеш в 2018 г. может быть неурожай, что связано с глобальным изменением климата. По информации бангладешского новостного издания «Калер контхо» со ссылкой на годовой отчет этой организации, ФАО рассматривает ураганы в качестве одной из главных угроз для зерновых культур Бангладеш. Также значительными угрозами для урожая были признаны засухи и наводнения — явления довольно характерные для Бангладеш.

В отчете сообщается, что наиболее подверженной риску ураганов территорией остаются прибрежные районы Бангладеш. Сельское хозяйство страны не дает достаточного урожая ввиду нехватки пресной воды, так как соленая морская вода смешивается с пресной речной.

По данным ООН, в 2014 г. 14,5 миллионов людей вынуждены были покинуть свои дома из-за стихийных бедствий, вызванных изменением климата. Поэтому, подчеркивает ФАО, особенно важно обращать внимание на сдвиги в глобальной экосистеме.

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Зарубежная хроника
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