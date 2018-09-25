«Проведение пенсионной реформы стоило отложить»

Ростов-на-Дону, , 15:47 — REGNUM Проведение пенсионной реформы стоило бы отложить для более тщательной проработки пожеланий, которые озвучил президент РФ Владимир Путин, и предложений, которые обсуждались в регионах на круглых столах, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественного совета по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания (Ростовская область) Валентина Мареева.

Перед проведением реформы нужно было самое главное — создать рабочие места с хорошей заработной платой, чтобы была высокая пенсия, потому что пенсия — это заработок плюс стаж. Над законопроектом о повышении пенсионного возраста стоит еще более конструктивно поработать, прежде чем его принимать. Например, надо убрать балльную систему в пенсионном законодательстве, она совершенно непрозрачна, граждане не понимают, как рассчитываются эти баллы.

«Люди не верят правительству РФ, поэтому часто обращаются к президенту в надежде на справедливость. Для проведения такой глобальной реформы нужны были серьёзные доводы, которые правительство должно было обосновать, а люди должны были поверить в то, что это необходимо. Конечно, хорошо, что главой государства внесены смягчающие предложения, но не все спорные моменты, которые волнуют людей, учтены», — высказала свое мнение Мареева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»