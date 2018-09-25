Бангладеш организует для Катара несколько свободных экономических зон

Дакка, , 21:56 — REGNUM Во время визита в Доху заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Шахриар Алам заявил, что Бангладеш готова организовать для Катара несколько свободных экономических зон.

По информации бангладешского новостного агентства «Калер контхо», на семинаре, названном «Прямые иностранные инвестиции в Бангладеш», в обращении к катарским инвесторам замминистра подчеркнул, что они «могут инвестировать в Бангладеш как им угодно», в какие бы то ни было проекты любой свободной экономической зоны. Также Мохаммад Шахриар Алам отметил, что в Бангладеш на сегодняшний день самая либеральная политика в области иностранных инвестиций из всех стран Южной Азии.

Одной из целей Бангладеш, как стало ясно из речи заместителя министра, является привлечение катарских инвесторов в Бангладеш для создания большого количества новых рабочих мест для бангладешской молодежи. «Наши катарские партнеры могут использовать доступ на наш рынок и мобилизовать хорошо обученную и конкурентоспособную бангладешскую молодежь для работы на новых предприятиях», — заявил Мохаммад Шахриар Алам.